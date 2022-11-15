بعد انقلاب سيارة ترحيلات وإصابة 30 سجينًا وشرطيًا.. إعادة حركة المرور بمحور 26 يوليو

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة تسيير حركة مرور السيارات لطبيعتها في محور 26 من يوليو، عقب وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات أسفر عن 30 إصابة، وذلك أمام سلم المنصورية في الاتجاه لمدينة السادس من أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، قد تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية عن انقلاب سيارة ترحيلات، ووقوع إصابات بين المساجين، وذلك أثناء نقلهم لمحبسهم بعد عرضهم على قاضي المعارضات.

وأسفر حادث انقلاب سيارة ترحيلات عن إصابة ملازم أول، و5 أمناء شرطة، و24 مسجونًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج.

وبالفحص تبين انقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث باستخدام أوناش، وإعادة حركة السير على محور 26 يوليو لطبيعتها.