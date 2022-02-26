بعد انقطاع 8 سنوات .. روسيا تدمر سدا أوكرانيا لتعيد المياه إلى قناة القرم

وأن المياه عادت لتتدفق إلى القرم من نهر دنيبر

أكد رئيس القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أن العسكريين الروس دمروا سدا أقامته كييف على الجانب الأوكراني لقطع المياه عن شبه الجزيرة، وأن المياه عادت لتتدفق إلى القرم من نهر دنيبر.

وقال أكسيونوف -كما ورد بموقع روسيا اليوم- إن خبراء وزارة الدفاع الروسية قاموا بتدمير السد الذي تم بناؤه بتوجيه من سلطات أوكرانيا عام 2014 في إطار ردود أفعالها على عودة القرم للسيادة الروسية، والذي كان يمنع مياه نهر دنيبر الأوكراني من الوصول إلى شبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم.

وأضاف أن الأعمال جارية لإعادة وصول مياه دنيبر إلى القرم.

وقام سيرغي أكسيونوف أمس بتفقد حالة مجرى القناة من حدود شبه الجزيرة حتى موقع الأحواض المائية في منطقة كالانتشاك، والسد الإسمنتي.