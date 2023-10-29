بعد انقطاع دام يومين.. غزة تستعيد الاتصال بشبكة الإنترنت

بعد انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لحوالي يومين – منذ مساء الجمعة – قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد إن الشبكة تعود تدريجياً إلى القطاع، وفقا لـ”بى بى سى”.

وقال مرصد “نت بلوكس”، المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت، إن الاتصال بالإنترنت في قطاع غزة قد تم استعادته.

وكتبت الشركة على موقع إكس -تويتر سابقا : “تظهر بيانات الشبكة أن الاتصال بالإنترنت يعود إلى قطاع غزة”، وأبلغ نشطاء من القطاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات المبكرة من فجر اليوم، أنه أصبح بالإمكان استخدام الإنترنت والاتصال بالناس عبر الهاتف.

في غزة شبكتان رئيسيتان للاتصالات وهما “جوال”، والوطنية المعروفة أيضا بـ “أوريدو”.

مساء الجمعة، ودون سابق إنذار، قطعت شبكة الإنترنت والاتصالات الأرضية والخلوية عبر الشبكتين داخل غزة، وانقطعت غزة عن العالم.

“فقدنا الاتصال بشعب كامل”، هذا ما دوّن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، “الصمت يعم ويصم الآذان”.. وهكذا وصفت سندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي ما يحدث حين أعلنت فقدان الاتصال بفرق البرنامج في غزة.

وعند الساعة السادسة والنصف بتوقيت غزة من يوم الجمعة نشرت شبكة الاتصالات “جوال”، بيانا على صفحتها على فيسبوك تعلن فيه انقطاعا كاملا لكل خدمات الاتصال والإنترنت مع القطاع، وتقول إن القصف الشديد تسبب في تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي.