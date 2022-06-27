بعد انفينيكس .. فيفو تبدأ تصنيع هاتفها الذكي Y33A في مصر

علمت المال أن شركة فيفو الصينية للهواتف المحمولة بدأت في عملية التصنيع المحلي لاجهزتها بالسوق المحلية لتنضم بذلك إلي غريمتها انفينيكس.

وقالت مصادر في سوق المحمول أن الشركة بدأت بإنتاج جهازها Vivo Y33A ومن المتوقع طرحه في مصر خلال شهر يوليو المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وكانت انفينيكس قد طرحت مؤخرا نحو 30 الف هاتف smart 6 تم تجميعه في مصنع سيكو بالمنطقة التكنولوجية في اسيوط .

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» تراجعت مبيعات المحمول فى مصر بنسبة %15 لتصل إلى 4 ملايين و742 ألف جهاز خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقابل 5 ملايين و571 ألفًا للفترة المقابلة من العام السابق .

وظهرت «فيفو» الصينية فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.6%