بعد انفراد المال بالأزمة.. راشد عضواً بمصر للمقاصة

شريف عمرانضم ياسر راشد، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، لعضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، بديلاً عن محمد فتح الله، كممثل عن شركات السمسرة، بعد تغيير الصفة الوظيفية للأخير على إثر توليه منصب العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، وتركه شركة التوفيق للسم



شريف عمر

انضم ياسر راشد، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، لعضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، بديلاً عن محمد فتح الله، كممثل عن شركات السمسرة، بعد تغيير الصفة الوظيفية للأخير على إثر توليه منصب العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، وتركه شركة التوفيق للسمسرة.

وقالت مصادر مقربة إن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخطرت خلال الأيام القليلة الماضية، شركة مصر المقاصة للإيداع، بمخالفة فتح الله لشروط الاستمرار فى العضوية، بعد تغيير الوظيفة، مما يوجب ترك العضوية لياسر راشد باعتباره الحاصل على المركز التالى فى الانتخابات التى أجريت عام 2015.

وكانت «المال» قد انفردت مؤخراً بخبر عن الجدل القانونى المصاحب لانتقال فتح الله لتولى العضو المنتدب لشركة بلوم، فى حين أنه يتولى عضوية مصر المقاصة منذ انتخابات 2015 كممثل عن شركته التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية، والتى استقال منها مطلع العام الحالى.

جدير بالذكر أن راشد تقدم بطلبات لدى مصر المقاصة، للحصول على مقعد فتح الله بعد تغير منصبه الوظيفى السابق، كما تقدم بطلب آخر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة الأمر، مستنداً فى ذلك إلى إخلال فتح الله بالشروط الواجب توافرها فى ممثلى شركات السمسرة بالعضوية ومنها تغير الوظيفة من التوفيق إلى بلوم، بجانب شروط تمثيل شركات السمسرة نفسها، خاصة أن فتح الله حالياً يعمل بشركة بلوم والتى سبق أن تعرضت فى سبتمبر الماضى للإيقاف من جانب لجنة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت المصادر إلى أن راشد ينتظر الحصول على الدعوة الرسمية من مصر المقاصة لحضور اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وتمثيل شركات السمسرة فى المجلس الحالى، والذى تنتهى ولايته فى ديسمبر المقبل.

وفى أبريل 2015 أجريت انتخابات عضوية المقاصة، والتى شهدت منافسة بين 6 متقدمين لاقتناص 3 مقاعد للسمسرة، وتنافس كل من محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارت، عونى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة وديان لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله ممثلاً عن التوفيق لتداول الاوراق المالية، ياسر راشد العضو المنتدب لشركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، ومحسن السلامونى العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة، محمد سعيد العضو المنتدب لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، وانتهت الانتخابات بفوز عونى وماهر وفتح الله، فيما جاء راشد فى المرتبة الرابعة.

ويتكون مجلس إدارة المقاصة حالياً من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالبارى عضواً منتدباً، وعضوية كل من نضال القاسم، وياسر زعزع وعمرو الجناينى ممثلين عن أمناء الحفظ، وخالد سرى صيام وعمرو بهاء من ذوى الخبرة، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة، بجانب الثلاثى الممثل للسمسرة.