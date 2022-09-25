«بعد انفجار إطار سيارة نقل».. عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الإسكندرية الصحراوي

نجحت الأجهزة الأمنية في إعادة حركة مرور السيارات إلى طبيعتها على طريق الإسكندرية الصحراوي من اتجاه الإسكندرية، وذلك بعد حدوث كثافات مرورية على الطريق نتيجة انفجار إطار سيارة نقل.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بانفجار إطار سيارة “نقل مقطورة”، أثناء سيرها بطريق الإسكندرية الصحراوي، تجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى تعطلها وحدوث كثافات مرورية على الطريق.

وعلى الفور، انتقلت إلى محل البلاغ والدفع بالخدمات المرورية اللازمة لرفع السيارة، وسحب الكثافات وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شخص لقيادة سيارة برعونة في أحد المحاور المرورية بمحافظة القاهرة ، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضًا سلامته والآخرين للخطر.

وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية، وعُثر بالسيارة قيادته على 2 دفتر أوراق لف سجائر “بفرة”، أداة خاصة لتعاطي مخدر الآيس، عقار طبي “مجهول.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.