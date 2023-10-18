بعد انعقاده بأفريقيا.. «جيتكس» يبدأ أولى محطاته في أوروبا من برلين

أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن انطلاق معرض “جيتكس أوروبا 2025” الذي سيقام في برلين في مايو 2025.

وقال حمدان في حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “فخورون اليوم بالإعلان من دبي عن انطلاق معرض “جيتكس أوروبا 2025″ الذي سيقام في برلين في مايو 2025…”.

وأضاف: “هذا الإعلان يرسخ مكانة جيتكس كأضخم معرض تكنولوجي في العالم، ويعكس فكر دبي القائم على الشراكة والتعاون ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل…”.

وتابع قائلًا: “في العام الماضي، شهدنا الإعلان عن جيتكس أفريقيا، الذي استضافته مراكش المغربية بجهود فريق مركز دبي التجاري العالمي، واليوم تمد دبي جسوراً جديدة من أجل مستقبل رقمي وتكنولوجي أفضل… وهذا هو ممر دبي التكنولوجي العالمي”.