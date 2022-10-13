بعد انضمام «نوفا».. انتظام الدراسة في فروع مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدراية

أعلنت مؤسسة جامعات المعرفة المستضيفة لأفرع جامعات كوفنتري البريطانية و نوفا البرتغالية بالعاصمة الإدراية انتظام الدراسة للعام الدراسى 2022-2023 ، وذلك تماشياً مع نظم و طرق التدريس والقواعد و المواعيد المتبعة بالجامعات الأم.

والجدير بالذكر أن موسسة جامعات المعرفة افتتحت العام الجاري فرع جامعة نوفا ، والذي يعد أول فرع لجامعة برتغالية في مصر و الشرق الأوسط .

ويمنح فرع جامعة نوفا البرتعالية درجة البكالوريوس من خلال 5 برامج أكاديمية.وذلك في مجالات الهندسة البيئية، وإدارة المعلومات،الهندسة الصناعية والإدارة، علوم الرياضيات المطبقة على إدارة المخاطر و الأدارة.

وتساهم هذه البرامج فى تحديث المنظومة التعليمية في مصر بمجالات و تطوير استراتيجية التعليم العالى من خلال تعزيز بناء القدرات المصرية هذا .

ومن المنتظر أن تشهد المؤسسة نهاية العام الدراسي الجاري تخريج أول دفعة من كليات فرع جامعة كوفنتري البريطانية وهي كلية الهندسة، و كلية الحوسبة، وكلية التصميم و الإعلام الرقمي.