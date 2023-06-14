بعد انضمام الإمارات دبي.. تعرف على البنوك المصرية المشاركة في منصة بنى للمدفوعات العربية

انضم 14 بنكًا مصريًا إلى منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، بعد مشاركة بنك الإمارات دبي الوطني -مصر حديثا للقائمة، ليتجاوز بذلك إجمالى عدد المصارف العربية المنضمة ما يقرب من 76 مصرفا، لتكون معنية بإرسال واستلام المدفوعات مباشرة عبر نظام بُنى والاستفادة من النطاق الكامل لخدمات المنصة.

منصة بُنى للمدفوعات العربية

وتسهل منصة بنى الوصول إلى خدماتها التي تتضمن تنفيذ المدفوعات بعُملات متعددة بشكل لحظي وبتكلفة مناسبة بإطار يتوافق مع متطلبات الامتثال للمعايير العالمية.

منصة بنى

وتتمثل البنوك المصرية المشاركة في المنصة في بنوك:” مصر-الأهلي المصري، قطر الوطني –مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، الزراعي، التجاري الدولي، فيصل، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، التجاري وفا-مصر، المركزي المصري، البركة-مصر، الإمارات دبي الوطني-مصر”.

وضمنت بٌنى 4 عٌملات هي الدرهم الإماراتي، الجنيه المصري، الريال السعودي، والدينار الأردني، إضافةً إلى العُملتين الدوليتين وهما الدولار الأميركي واليورو، مشيرة إلى أنه سيتم تضمين المزيد من العُملات مستقبلاً.

وتدرج منصة بُنى للمدفوعات العربية كافة البنوك المركزية التجارية وأي مؤسسة مالية أخرى تستوفي معايير وشروط الأهلية للمشاركة، وعلى رأسها الإجراءات المتعلقة بالامتثال، والقدرات الفنية بالإضافة إلى متطلبات رأس المال.

وتشترط المنصة أن تكون المؤسسات المتقدمة خاضعة لإشراف ورقابة الجهات الرسمية، وألا يقع المكتب الرئيسي لمقدم الطلب ضمن نطاق اختصاص قضائي أو دولة تخضع هي أو تخضع عملتها إلى قائمة من العقوبات الدولية.

و خلال عام 2018، أسس منصة بُنى صندوق النقد العربي؛ لتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي ودعم الروابط الاستثمارية للدول العربية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.

تساهم المنصة في تقديم حلول للعوائق الأربعة الرئيسة التي تحد من تحسين نشاط المدفوعات عبر الحدود،وهي (إرتفاع التكلفة، سرعة التحويل، النقص في الشفافية ومحدودية الوصول إلى وسائل تنفيذ المدفوعات).

الرسوم التي تفرضها منصة بُنى للمدفوعات العربية تحتسب على أساس الاستخدام حصراً، أي على سبيل المثال لا الحصر ليس هناك رسوم مسبقة بل ثابتة، ويتم خصم قيمة المعاملة من حساب البنك المُرسل وإيداع كامل القيمة في حساب البنك المستقبل.

يستند نموذج التسوية لدى منصة بُنى على قاعدة التنفيذ الفوري وبشكل لحظي، ويتم تنفيذ وتسوية المدفوعات خلال فترة زمنية تتراوح بين 2 و 3 ثواني.

وتمكن بوابة منصة بُنى للمدفوعات العربية المؤسسات المالية المشاركة من تتبع المُعاملات للمدفوعات المُرسلة والمُستقبلة، كما تسمح بتنفيذ المدفوعات بالعُملات العربية والدولية المتعددة بين الحسابات من نفس العملة.

وتستثمرالمنصة باستمرار في التقنيات والبرامج الجديدة لمكافحة تزايد الجرائم الإلكترونية في المجال الرقمي.

وتعمل المنصة حاليا على إمكانية المؤسسات المالية المشاركة إمكانية الاحتفاظ بالأرصدة وتجنب الحاجة إلى سحبها على أساس يومي قريبا، وفي مثل هذه الحالة سيتم إيقاف عملية سحب رصيد الأموال تلقائيا، كما يمكن للمؤسسة المشاركة سحب رصيد أموالها عند الطلب، فضلا عن أنه يخضع الاحتفاظ بالأرصدة لموافقة وكلاء تسوية العملات لكل عملة.