بعد انسحاب 4 مرشحين.. ارتفاع أسهم قائمة إدريس في انتخابات السباحة

متابعات:انسحبت دينا لويس المرشحة على منصب العضوية بانتخابات اتحاد السباحة التى تجرى يوم الجمعة المقبل لتصبح الثانية التى انسحبت من قائمة أيمن سعد بعد انسحاب محمد عبد الفتاح بعد شعورهما بتضاءل فرصتهما فى الفوز بالمنصب.ووصل عدد الذين تم استبعادهم من الانتخابات سواء بالانسحاب أو الاعتذار أربعة مرشح

متابعات:

انسحبت دينا لويس المرشحة على منصب العضوية بانتخابات اتحاد السباحة التى تجرى يوم الجمعة المقبل لتصبح الثانية التى انسحبت من قائمة أيمن سعد بعد انسحاب محمد عبد الفتاح بعد شعورهما بتضاءل فرصتهما فى الفوز بالمنصب.

ووصل عدد الذين تم استبعادهم من الانتخابات سواء بالانسحاب أو الاعتذار أربعة مرشحين على منصب العضوية، وهم محمد هارون الذى اعتذر عن استكمال الانتخابات، ومحمد حسن الذى تم استبعاده عدم انطباق شروط الترشيح عليه، لأنه لم يلعب موسمين رياضيين، ودينا لويس ومحمد عبد الفتاح.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم قائمة المهندس ياسر إدريس الرئيس الحالى للاتحاد للفوز بجميع المناصب بجدارة بعد الإنجازات التى تحققت فى اللعبة خلال الفترة الماضية، والسيرة الذاتية العالية لجميع أفراد القائمة والتى تفوق بكثير السيرة الذاتية فى قائمة المنافس، واحتشاد معظم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أالبالغ عددها 14 ناديا وهيئة رياضية حول القائمة، حيث أعلن نحو 10 أندية حتى الآن تأييدها الكامل القائمة إدريس التى تضم فى الرئاسة ياسر إدريس، وأحمد هارون التونى فى منصب النائب، وأمير عبد الجواد فى منصب أمين الصندوق، وإبراهيم زاهر فى منصب السكرتير العام والملقب بالسباح المعجزة.

وتضم القائمة فى العضوية الدكتورة الشيماء الدمرداش والمهندس هشام سيف وعلى عبد الفتاح وردة وياسر عبد المنعم الملاح وشريف حسن مغازى.