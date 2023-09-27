بعد انسحاب الجزائر.. تزايد فرص المغرب لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025

سحب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ملفي ترشيحه لاستضافة نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027، وذلك قبل يوم واحد من كشف الاتحاد الأفريقي عن الدولتين المضيفتين للنسختين المقبلتين من البطولة، بحسب ” بى بى سى”.

وبعد هذا الإعلان، تزايدت فرص المغرب في استضافة نسخة 2025 من البطولة، إذ كان يتنافس مع الجزائر وملف مشترك بين نيجيريا وبنين، كما أصبحت السنغال مرشحة بقوة لاستضافة نسخة 2027 بمشاركة بوتسوانا وملف مشترك ثلاثي يتألف من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال وليد صادي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل أيام، خلفاً لجهيد زفيزف، في تصريح للتلفزيون الرسمي: “أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس أفريقيا 2025 و2027”.

وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له، إلى أن سبب انسحاب البلاد من استضافة البطولتين يعود إلى استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر، إذ سيتم التركيز على تنظيم اللعبة في البلاد.

وجدد الاتحاد الجزائري، التزامه الثابت بالمشاركة في تطوير الكرة الأفريقية.

وذكرت تقارير إعلامية ، أن سحب الجزائر لملفيها من السباق، يأتي في ظل تسريبات عن تضاؤل آمال الجزائر في احتضان إحدى النسختين بات ضعيفاً.