بعد انخفاض معدل التضخم.. جو بايدن: الخطة الاقتصادية تحقق نجاحا

قال الرئيس الأمريكي -في كلمة نقلتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن انخفاض معدل التضخم الشهر الماضي في الولايات المتحدة لمستوى أقل مما توقعه الخبراء، هو مدعاة للتفاؤل، مضيفا أنه في حين أن التضخم يرتفع بأرقام مزدوجة في الكثير من الاقتصادات الكبرى حول العالم، ينخفض التضخم في أمريكا.

وتابع “الأسعار لا تزال مرتفعة، وأمامنا الكثير من العمل لنقوم به، ولكن الأمور تتحسن وتسير في الاتجاه الصحيح”، لافتا إلى أن أغلب الأمريكيين بوسعهم رؤية التقدم حيث إن أسعار الغاز بدأت في الانخفاض، وأنها أقل مما كانت عليه منذ عام.