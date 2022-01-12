بعد انتهاء «الأوفر برايس».. تعرف على أسعار «أوبل كورسا» في مصر

لتباع للمستهلك بنحو 340 ألف جنيه

كشف رصد أجرته «المال» على تطور أسعار السيارات في مصر، عن انتهاء الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار -بشكل غير رسمى- على طرازات «أوبل كورسا» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتباع السيارة بالسعر الرسمي داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «أوبل كورسا» في مصر: الفئة السعر الرسمي Enjoy 340 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «كورسا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.