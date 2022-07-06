بعد انتهاء أزمة القيد.. الزمالك يتوصل لاتفاق بشأن مديونياته مع اتحاد الكرة

أعلن مسئولو الزمالك عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المستحقات المتأخرة على النادي.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه الصادر اليوم الأربعاء، أن مسئولي نادي الزمالك حضروا إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتسوية المستحقات المتأخرة على النادي لدى الاتحاد.

وتواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل التقدم بدفع مبلغ مالي من قيمة المستحقات المتأخرة، مع الاتفاق على جدولة المتبقي.

وجاءت تسوية مستحقات اتحاد الكرة المتأخرة لدى الزمالك، بعد إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتهاء أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء، والخاصة بنادي ماريتمو البرتغالي والخاصة بعقد محمد إبراهيم وذلك منتصف الشهر الماضي.

وكان الزمالك قد أرسل مبلغ مليون و200 ألف دولار ليتفادي الغرامات والعقوبات الانضباطية، وهو كان يتسبب في أزمة للزمالك في القيد.