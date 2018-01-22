بعد انتقاله من النجم الساحلي.. النقاز يكشف عن أحلامه مع الزمالك

علي المصري:قال الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب النجم الساحلي ومنتخب نسور قرطاج، والمنضم حديثا لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، إنه يتمنى أن تكون تجربته مع القبعة البيضاء مميزة، كما كانت مع فريقه السابق، على مدار 15 عامًا، حيث تعلم هناك أصول كرة القدم، وحصد ألقابًا، وضاعت منه أخرى.وأكد في ت

علي المصري:

قال الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب النجم الساحلي ومنتخب نسور قرطاج، والمنضم حديثا لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، إنه يتمنى أن تكون تجربته مع القبعة البيضاء مميزة، كما كانت مع فريقه السابق، على مدار 15 عامًا، حيث تعلم هناك أصول كرة القدم، وحصد ألقابًا، وضاعت منه أخرى.

وأكد في تصريحات للموقع الرسمي للنجم الساحلي، عقب التوقيع، أنه سيقاتل مع الزمالك، من أجل الفوز بالبطولات، حيث سيسعى للقيام بدور قوي، مع فريقه الجديد، كي يؤهله للمشاركة مع منتخب بلاده، في مونديال 2018.

وتابع اللاعب: “أشكر إدارة النجم الساحلي، وكل المسؤولين واللاعبين، وأتمنى للفريق أن يواصل النجاحات، ولن أنسى فضله علي”.

وأردف النقاز: “أقول لمن شكك في حبي للنجم، إنني ابن الساحل، ولا يمكن أن ألعب في تونس لأي فريق آخر، بخلاف النجم، الذي سأعود إليه يومًا، لأنهي مسيرتي بين أحضانه.. وأطلب المعذرة ممن أخطأت في حقهم”.

وأنهى الزمالك إجراءات ضم الدولي التونسي، رسميًا، مساء اليوم الاثنين، حيث وقع لاعب النجم الساحلي السابق، عقد انتقاله لفريقه الجديد، لمدة ثلاث سنوات ونصف الموسم، مقابل حصول الفريق التونسي علي 700 ألف دولار، يسدد الزمالك 500 ألف بصورة فورية، مع سداد 200 ألف دولار بعد شهر مع وجود بند بأحقية النجم الساحلى التونسى فى الحصول على 20%، حال بيع الزمالك للاعب مستقبلا.

ومن المنتظر أن تصل بطاقة اللاعب الدولية خلال 48 ساعة، حيث سيرسل الزمالك الدفعة الأولى من قيمة الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعدما قام الثنائى نبيل أبو زيد وشادى الهادى بدور الوسيط فى الصفقة بين الزمالك والنجم الساحلى واللاعب.

وسيصل اللاعب الدولي التونسي إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس، علما بأن إدارة نادي النجم الساحلي ستكرم اللاعب غدا الثلاثاء، وستقيم له حفل وداع بسيط، عن الفترة التي قضاها داخل جدران النادي التونسي.