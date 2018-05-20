بعد انتقاد السودان.. هل حذفت مشاهد من مسلسل أبو عمر المصري؟

متابعاتأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، أن المجلس حريص كل الحرص على تعزيز العلاقات بين مصر والسودانووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مكرم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير السنوي الأول لأداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الأحد، إن

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أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، أن المجلس حريص كل الحرص على تعزيز العلاقات بين مصر والسودان

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مكرم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير السنوي الأول لأداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الأحد، إن “ما أثير بشأن ما جاء في مسلسل “أبو عمر المصري” من افتئات على السودان تم النظر فيه وتفنيده، وحذف ما قد يسيء لدولة السودان، مع العلم أن أحداث المسلسل واضحة ولم تتضمن أي إهانة أو اتهام للسودان الشقيق”.

وشدد مكرم على أن فوضى الإعلام المصري انتهت، مؤكدا أن المجلس لن يسكت على أي مخالفة إعلامية أو خرق للقانون يضر بمصالح مصر أو يؤذي الذوق العام، مع حمايته الكاملة لحرية الرأي والتعبير في إطار القانون.



وكانت الخارجية السودانية احتجت لدى مصر على وجود مشاهد تسئ لها، رغم نفي شبكة أون التي تبث المسلسل هذا الأمر.

ووفق بيان المجلس الأعلى للإعلام، أكد “مكرم”، خلال مؤتمر إعلان التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام ، أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقًا للقانون، وهو من له الحق في إعداد أي قوانين

وعما أثير حول مسلسل “أبو عمر المصري”، علق قائلًا:”المسلسل بأكمله واضح وصريح وكل ما جاء فيه مسجل، كافة الوقائع التي ذكرها المسلسل ليس فيها أي مخالفات، المجلس يحافظ جيدًا على علاقتنا مع الشعب السوداني”.

الأعلى للإعلام: لا مشاهد مسيئة للسودان في مسلسل أبو عمر المصري