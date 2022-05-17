بعد انتقادات ماسك.. رئيس تويتر يدافع عن حصر الشركة للحسابات المزيفة

قال باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في تغريدة أمس الاثنين إن التقديرات الداخلية للحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي لللسنة الأخيرة كانت “أقل من 5%”، ردا على انتقادات إيلون ماسك لتعامل الشركة مع الحسابات المزيفة، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أجراوال أن تقدير تويتر، الذي ظل كما هو منذ 2013، لا يمكن إعادة إنتاجه خارجيا نظرا للحاجة إلى استخدام المعلومات العامة والخاصة لتحديد ما إذا كان الحساب وهميا.

ورد ماسك على دفاع أجراوال عن منهج الشركة باستخدام رمز ‭‭’‬‬الفضلات‭‭’‬‬ التعبيري. كان رجل الأعمال قال يوم الجمعة إن الصفقة البالغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر “معلقة مؤقتا” ريثما يحصل على معلومات عن الحسابات الوهمية.

ماسك : كيف يعرف المعلنون ما يحصلون عليه مقابل أموالهم؟

وكتب ماسك “كيف يعرف المعلنون ما يحصلون عليه مقابل أموالهم؟ هذا أمر أساسي لسلامة تويتر المالية”.

وبعد وقت وجيز من تغريداته، قال ماسك في مؤتمر خاص في ميامي إنه يشتبه في أن الحسابات الآلية، تشكل حوالي من 20 إلى 25 % من المستخدمين، وفقا لتغريدات الحضور.

وتراجع سهم تويتر أمس الاثنين دون المستويات التي سبقت إفصاح ماسك عن شراء حصة بلغت 9.2 % في الشركة في أوائل أبريل.

كان ماسك تعهد بإجراء تغييرات على ممارسات الإشراف على المحتوى في تويتر، رافضا قرارات مثل حظر الشركة لحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووصفها بأنها عدوانية بشكل مفرط، بينما تعهد بالقضاء على “الحسابات الوهمية” على المنصة.

ماسك يقول إنه يعلّق محاولته للاستحواذ على تويتر يوم الجمعة

وقال إيلون ماسك يوم الجمعة إنه يعلّق محاولته للاستحواذ على تويتر، بعد أسابيع من الموافقة على جعل الشركة خاصة في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.

وكتب ماسك على تويتر: “صفقة تويتر معلّقة مؤقتًا في انتظار تفاصيل حول أن الحسابات غير المرغوب فيها / الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين”.

دفعت تلك الأخبار أسهم تويتر إلى الانخفاض بأكثر من 20% في تداول ما قبل السوق.

وفي تغريدته، ربط ماسك كلامه بتقرير لرويترز قال إن تويتر كشف يوم الإثنين الماضى أن الحسابات الوهمية أو غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم على تويتر خلال الربع الأول.

ماسك يقدم تفاصيل قليلة حول خططه لشركة التواصل الاجتماعي

قدّم ماسك تفاصيل قليلة حول خططه لشركة التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه تحدث كثيرًا عن حسابات الروبوت التي روجت لمحتوى غير مرغوب فيه. ويقول أيضًا إن الشركة كانت سريعة جدًا في إزالة الحسابات التي تنتهك قواعد الإشراف على المحتوى.

حتى في الوقت الذي عمل فيه ماسك على تأمين التمويل لعملية الاستحواذ، كانت التكهنات حول ما إذا كانت الصفقة ستتم منذ أن وافق مجلس إدارة تويتر على العرض في 26 أبريل.

يوم الثلاثاء الماضى، تصدّر ماسك عناوين الصحف بقوله إنه سيسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى تويتر بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ. وتمت إزالة حساب ترامب نهائيًا بعد هجوم أتباعه على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.