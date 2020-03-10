بعد انتشار كورونا.. سعفان: غرفة عمليات بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بتجهيز غرفة عمليات لمتابعة أحوال العمالة المصرية لحظة بلحظة، والرد على أية استفسارات منهم، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، وخاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”.

ويأتي ذلك للوقوف على القرارات التي تصدر من دولة العمل، التي تخص العمالة الوافدة ومنها العمالة المصرية ، والعمل علي حفظ حقوق تلك العمالة التي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث لأبنائها بالخارج حفاظًا على حقوقهم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة في تصريحات له اليوم: إنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقى تقريراً عاجلا من مكتبي التمثيل العمالي بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه المستشارين العماليين وليد عبد الرازق أحمد ، وأحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض، أشارا إلي قيام القنصلية العامة بجدة بالتنسيق مع الجانب السعودي لقيام شركة مصر للطيران بالإقلاع رحلتين يوميا حتي ٢٤ مارس فقط للمعتمرين والزيارات والحاصلين على تأشيرة خروج نهائي .

وأكدا أنه يتم التواصل المستمر مع الجالية المصرية، وتبين عدم وجود حالات إصابة بالفيروس بينهم، وأن جميع حالات الإصابة داخل منطقة القطيف من غير الجنسية المصرية، والتي تم إغلاقها نهائيا، مما أدى إلى صعوبة التنقل للعاملين بالقطاع المغلق، ومكان إقامتهم الدمام.

وكشف عن وجود حالة وفاة طبيعية نتيجة حادث مروري، وليس لها علاقة بفيروس كورونا للمواطن المصري هانى محمد زكريا داخل المنطقة المغلقة القطيف، وسيتم دفنه داخل المنطقة نظرا لصعوبة الحصول على تصريح بسفر الجثمان، وجار التنسيق والمتابعة مع السفارة والقنصلية وجميع مندوبي الجالية المصرية بالمملكة لمتابعة أحوال العمالة المصرية لحظة بلحظة.