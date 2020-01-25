بعد انتشار كورونا.. تشديد المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ المغربية

من أجل الكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس "كورونا" ومنع انتشاره

كشفت الصحة المغربية، اليوم السبت، عن قرارها بتفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ، من أجل الكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس “كورونا” ومنع انتشاره.

وأكدت الوزارة في بلاغها: “نظرا للتطورات الأخيرة، في الوضع الوبائي العالمي، المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خاصة بأوروبا، فقد قرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، وذلك من أجل الكشف المبكر عن أي حالة واردة والحد من انتشار الفيروس ببلادنا”.

وأضاف البلاغ، أن وزارة الصحة تواصل اعتبار خطر انتشار الفيروس على الصعيد الوطني منخفض وتؤكد مرة أخرى أنه لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم تعزيز المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، وأن نظام التشخيص الفيزيولوجي وعلاج المرضى المحتملين قد تم تفعيله.

وتوصي الوزارة المواطنين بتدابير وقائية: غسل اليدين بشكل متكرر، وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.