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بعد انتشار فيديو عبر «فيس بوك».. القبض على أطراف مشاجرة طلاب الثانوية بالشرقية

بدأت من المدرسة ووصلت للاستعانة بزملائهم.
أماني عوض 6:58 م, الأثنين, 6 يناير 20 6:58 م, الأثنين, 6 يناير 20

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ألقت أجهزة الأمن -اليوم الإثنين- القبض على طرفي مشاجرة بين عدد من طلاب إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الشرقية، بعد تداول فيديو خاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ظهروا خلاله في حالة اشتباك وكر وفر.

ومن خلال التحقيقات، تبين أنه من خلال الفحص نشوب مشاجرة بين طالبين بإحدى المدارس الثانوية، بمنطقة بندر أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضافت التحقيقات أن مسئولي المدرسة قاموا بالتوفيق بينهما، لكنهما عند خروجهما من المدرسة استعان كلٌ منهما بزملائه، وحدثت المشاجرة خارج سور المدرسة بالطريق العام، على النحو الذى ظهر في الفيديو المشار إليه.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمشاجرة بين أعداد كبيرة من الطلاب، وسط حالة من الكر والفر، وذلك بالقرب من مدرسة للثانوية العامة، بقرية منشية صالح.

من جانبه، كان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد صرح بأنه تم تشكيل لجنة للتوجه إلى المدرسة للتحقيق بالواقعة، ومعرفة ما إذا كان طلاب المدرسة هم المتورطون في المشاجرة من عدمه.

وأشار إلى أنه في حال تبين أنهم الطلاب سيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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