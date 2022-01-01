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بعد انتشار فيديو الواقعة.. حبس المتهم بضرب شقيقة زوجته في الجيزة

4 أيام على ذمة التحقيقات.
أماني عوض 1:11 ص, الأحد, 2 يناير 22 1:11 ص, الأحد, 2 يناير 22

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قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاعتداء بالضرب على شقيقة زوجته أمام أطفالها في محافظة الجيزة ، عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط شخص -له معلومات جنائية- بتهمة التعدي بالضرب على شقيقة زوجته، وإحداث إصابتها “بكدمة بالوجه”، وإكراهها على الإعتذار منه في نطاق محافظة الجيزة.

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جاء ذلك على خلفية وجود خلافات بينه وزوجته “شقيقة المجني عليها”، وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” في هذا الشأن.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم المشار إليه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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