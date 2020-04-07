بعد انتشار الوباء.. كيف تحمي نفسك من كورونا عند شراء السيارات

قد يرغب بعض العملاء في شراء السيارات سواء جديدة أو مستعملة؛ رغم حالة الخوف التي تنتاب الكثيرين من الإصابة بفيروس كورونا. في مصر على سبيل المثال؛ لم تتجمد مبيعات السيارة بشكل رسمي رغم تأثرها باجراءات المكافحة والحد من انتشار الوباء التي لجأت إليها الدولة مثل حظر حركة المواطنين ليلًا وإغلاق المحلات والمعارض اعتبارًا من الخامسة مساءً فضلًا عن وقف تراخيص السيارات سواء للاستخراج أو للتجديد. ومع ذلك بإمكان العميل الشراء مع عدم الترخيص لحين انتهاء فترة التعليق التي أعلنتها وزارة الداخلية والتي تنتهي منتصف الشهر الجاري.

في دول أخرى لم يتم تعليق تراخيص السيارات ومن ثم يكون بإمكان العملاء اقتناء السيارات التي يرغبونها.

نشر موقع usnews تقريرًا تناول فيه عدة إجراءات يجب مراعاتها للوقاية من وباء كورونا وأبرزها.

جمع المعلومات عن الطرازات والممولين أون لاين

حاول تقليل النزول للشارع والتنقل بين معارض السيارات وجهات التمويل للاستفسار عن المواصفات والأسعار والعروض والخصومات.

يمكن اختصار الوقت والمكان عبر تصفح المواقع الالكترونية للوكلاء والموزعين وكبار التجار للمقارنة بين المزايا التي يطرحها كل منهم والتعرف على العروض الخاصة التي يقدمونها.

يمكنك البدء بمراجعات السيارات الجديدة والمستعملة التي تقدمها بعض المواقع الالكترونية.

يمكنك على سبيل المثال مطالعة مراجعات قسم السيارات بجريدة المال.

بمجرد أن يكون لديك فكرة عن السيارة التي تريد شراءها؛ قم بالاتصال بقسم المبيعات لدى الشركة أو المعرض الذي ترغب في الشراء منه.

يمكنك معرفة الأسعار والتفاوض عليها أيضًا عبر الهاتف.

وإذا توصلت لاتفاق مع أحد العارضين يمكنك إعداد الأوراق المطلوبة للشراء لتقليل وقت التواجد بالمعرض عند التنفيذ.

يمكنك أيضًا التعرف على تفاصيل القروض وشروطها التي تطرحها جهات التمويل المختلفة من شركات وبنوك والمقارنة بينها كما يمكنك في كثير من الحالات ملء طلبات الاقتراض عبر الإنترنت.

باختصار، كلما أنهيت إجراءات عملية شراء السيارات خارج الشركات والمعارض والبنوك، كان ذلك أفضل.

استفسر عن إمكانية التوصيل للمنازل

من الجيد أن تسأل ما إذا كان بإمكان المعرض الذي ترغب في الشراء منه يمكنه توصيل السيارة إلى منزلك أو إلى مكتبك لتقليل فرص الخروج من المنزل وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

في الولايات المتحدة على سبيل المثال؛ توسعت العديد من شركات السيارات في تطبيق مبدأ تسليم السيارات بدون لمس.

يقوم ممثل الشركة بتوصيل السيارة للعميل وإنهاء الأوراق في مكان متفق عليه دون تلامس بين الطرفين.

في مصر ودول أخرى قد لا توفر الشركات آلية توصيل السيارات إلى المنازل لكنها قد تندفع إلى ذلك بفعل الركود الذي يجتاح السوق حاليا لتنشيط مبيعاتها.

قبل شراء السيارات .. اسأل الوكيل عن إجراءات مكافحة الوباء في معارضه

قبل شراء السيارات من المفيد أن تسأل الوكلاء عما يفعلونه لحماية عملائهم من الفيروس.

إذا لم تكن راضيًا عن ردهم، يمكنك البحث عن وكيل آخر.

طهر نقاط اللمس في أي سيارة تختبرها

يعد اختبار القيادة الشامل للسيارة التي تفكر في شرائها جزءًا مهمًا من أي عملية شراء.

لكنك لا تعرف عدد الأشخاص الذين وضعوا أيديهم على مقبض الباب أو عجلة القيادة قبلك.

لذا من الأفضل التعامل معها مثل أي مكان عام آخر والإصرار على تطهيرها قبل القيادة.

كن حذرًا بشكل خاص مع المفاتيح والأزرار الرئيسية، وتأكد من تطهيرها.

عند شراء السيارات .. اغسل يديك ولا تلمس وجهك

يجب عليك اتباع إرشادات الوقاية من وباء كورونا عند زيارة معارض السيارات أو البنوك أو عند اجراءاختبار قيادة للسيارة التي اخترتها. وهذا يعني غسل أو تطهير يديك جيدًا، وتجنب لمس وجهك، والبقاء بعيدًا عن الأشخاص المرضى، والالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي ، وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال.

تجنب المصافحة بعد التوصل لاتفاق شراء مع ممثل المبيعات

من الطبيعي في كثيير من الحالات أن تصافح مسئول المبيعات الذي تتفاوض معه على السعر داخل المعرض عند التوصل لاتفاق.

ربما يجب عليك تجنب هذا التقليد ضمن اجراءات مكافحة كورونا، أو على الأقل اغسل يديك بعد ذلك مباشرة

ومن الجيد أيضًا أن تأخذ قلمك الخاص لتوقيع الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية الشراء وأن تتأكد من تطهير المكتب الذي تستخدمه للتوقيع.