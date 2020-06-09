بعد انتشارها.. وزير الاتصالات : حوكمة ومراجعة لضوابط خاصية «Unknown Number»

خاصية Unknown Number ، لا تسمح لمستقبلي المكالمات بظهور الرقم المتصل.

أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، مساء الثلاثاء، أنه تم حوكمة ومراجعة ضوابط خاصية «Unknown Number» بعد انتشارها.

جاء ذلك في مداخلة للوزير مع برنامج كل يوم على قناة أون، ردا على سؤال حول موضوع انتشار خاصية Unknown Number ، التي لا تسمح لمستقبلي المكالمات بظهور الرقم المتصل.

وأوضح أنه “جارٍ مراجعة هذا الموضوع ونظم عمله بحيث يكون هذا الموضوع لمن يستحقه وفقا لمسئولياته كما تم مراجعة موضوع تنقل العملاء بين الشركاء وكما تم حوكمة موضوع عدم حصول أي مواطن على شريحة تليفون إلا عن طريق تحقيق إثبات شخصية”.

وأضاف: “جارٍ إعادة هيكلة لهذه الخاصية ولازم الموضوع ده يبقى له حوكمة”

وفي سياق آخر، قال وزير الاتصالات إن “التعليم عن بعد والتدريب عن بعد نتبنى الوسائل الحديثة ونخلق ما يسمونه الآن النموذج الممتزج ما بين التعليم بشكله التقليدي، لأن أيضا فيه فوائد بما فيه من تفاعل إنساني بين الطلاب والمعلمين ويزيد عليه التعليم الرقمي بشكله الحديث الرقمي وهذا المزيج هو النموذج اللي كل التوقعات تشير إلى الاتجاه إليه”.

وأضاف: “النهاردة وقعنا عقد مع شركة أمازون لتدريب 500 واحد على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي”.

وأوضح أن نظام نقل المواطن من شركة محمول إلى أخرى مع احتفاظه برقمه ليس بجديد ده قائم ولكن كان اجراءاته صعبة ومعقدة ويستلزم الحصول على موافقة الشركة المتروكة وهذا أمر معقد.

واستدرك: “بدءا من أمس بدأنا قرار جديد هوأن المواطن الراغب يتقدم بطلب للشركة المطلوبة ويثبت انه دفع اخر فاتورة للشركة المتروكة بعد كدة هيتسلم شريحة من الشركة الجديدة بعد 24 ساعة هتجيله رسالة تؤكد تفعيل الشريحة الجديدة”.

والأحد نشرت بوابة “المال” التفاصيل الكاملة لكيفية قيام العميل بنقل خط هاتفه المحمول من شبكة لأخرى مجانا دون تحمل أي رسوم إضافية وذلك عن طريق منافذ شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصرية .

وأعلن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت في مؤتمر صحفي آنذاك القواعد الجديدة لانتقال العميل من شبكة محمول لأخرى بنفس الرقم منها قصر مدة قبول طلب النقل إلى 24 ساعة بدلا من 15 يوما عمل في السابق وعدم ضرورة حصول العميل على موافقة مسبقة من الشركة التي يرغب في الانتقال إليها .

وقال وزير الاتصالات إن القواعد الجديدة تطبق على كل من عملاء نظام الفاتورة الشهرية والكروت المدفوعة مقدما .