بعد الوصول إلى 30 ألف طن.. محافظ مطروح يشيد بأداء لجنة توريد القمح

أثنى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أداء لجنة توريد القمح هذا العام والمشكلة من مديرتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء وجمعية الموازين والصومعة .

وأشار شعيب إلى أن هذا العام يعتبر عاما استثنائيا نجحت فيه المحافظة في الوصول لنسبة أعلى من المستهدف بكمية 30 ألف طن بفضل التنسيق وتضافر الجهود بين جميع الأجهزة المعنية واتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح للحفاظ على جودة القمح المورد.. وذلك مع إحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، حفاظًا على مكتسبات الدولة والاستفادة التي ستعود على المواطن من توفير رغيف الخبز وحماية الأمن الغذائي لمصر.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد أعلن أن الكمية الموردة من محصول القمح بالمحافظة لهذا الموسم بلغت 30039 طنا منها 25039 طنا تم توريدها لصومعة الشمامة بمركز الحمام و5000 طن لشركة مطاحن الإسكندرية وذلك منذ انطلاق موسم التوريد وحتى الآن.. مشيرا إلى أن نسبة التوريد تخطت المستهدف لهذا الموسم بالمقارنة مع السنوات الماضية.

وأضاف أن هذا العام كان استثنائيا بتضافر كافة الجهود والمتابعة المستمر وإحكام السيطرة والرقابة لمنظومة التوريد وتذليل أي عقبا ت ووضع حلول فورية لإنجاح هذ الموسم وتوريد أعلى نسبة من الأقماح وبجودة عالية ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة والإجراءات التيسيرات التي قدمتها الدولة للموردين حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها.



يذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بمحافظة مطروح تقدر بمساحة 12415 فدانا مروية بقرى بنجر الحمام، بالإضافة إلى 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بالحمام والعلمين.