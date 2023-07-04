بعد النصب على 8 أشخاص.. سقوط «مستريح» الهواتف المحمولة في الدقهلية

ألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، والتي بلغت 2.2 مليون جنيه في محافظة الدقهلية.

كان مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية، قد تلقى بلاغًا من 8 أشخاص عن تضررهم من صاحب محل هواتف محمولة، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم والتي بلغت إجمالي مليوني و239 ألف جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم بمجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.