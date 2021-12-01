بعد الموافقة على قانون التكنولوجيا المالية.. تعرف على أهمية تطبيقات تكنولوجيا التأمين

وتواجه تكنولوجيا التأمين العديد من التحديات مثل عدم توافر بيانات العملاء وذلك في مرحلة تصميم منتجات التأمين وبيعها، يتم استخدام البيانات.

تبرز أهمية تكنولوجيا التأمين أو INSURTECH والذى يعنى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى توزيع وبيع منتجات التأمين، وهو أحد تقنيات التكنولوجيا المالية FINTECH فى إحداث ثورة فى نشاط التأمين، وقد وافق مجلس النواب أمس على قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا اتلمالية غير المصرفية، وفى النقاط التالية نستعرض استخدامات تكنولوجيا التأمين وأهميتها ، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار العديد من القرارات وهى رقم 122 و729 و730 لسنة 2016 لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات والضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً.

تطبيقات تكنولوجيا التأمين فى مصر

وقد شملت تلك القرارات والضوابط المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق تأمين نمطية تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (السيارات الإجبارى)، ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي، كذلك صدور القرار رقم 805 لسنه 2016 بشأن ضوابط إنشاء المواقع الالكترونية لشركات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية عشرات الموافقات لشركات التأمين للسماح لها بمزاولة الإصدار الالكترونى لوثائق التأمين، كما أطلقت الهيئة أول منصة إلكترونية بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع الهيئة والاتحاد وهى الخطوة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقد تم استخدام تكنولوجيا التأمين أيضا من خلال مجمعة التأمين الاجباري على السيارات عبر الاصدار الالكتروني لكل وثائق التأمين الاجباري على السيارات، وشكل الاتحاد المصرى للتأمين لجنة فنية للحاسب الآلى بهدف تطوير الية العمل والاصدار من خلال العمل على تقديم نماذج لبعض الوثائق المبسطة التي تصلح للاصدار الالكتروني، إضافة الى العمل على وضع تصور لمنصة متكاملة Platform تتضمن الإصدار الإلكتروني والتحصيل وادارة المطالبات من خلال التكنولوجيا الحديثة.

أبرز التجارب العالمية فى هذا المجال

وأبرز الاتحاد المصرى للتأمين فى نشراته السابقة النماذج العالمية فى نشاط تكنولوجيا التأمين ومنها فى في قطاع التأمين على السيارات ، قامت شركة Metromile ، وهي شركة ناشئة بتطوير نماذج تركز على العميل بدلا من نوعية الخطر وذلك للسائقين ، فقامت بتوفير سعرًا أساسيًا منخفضًا، ثم تأخذ الشركة بضعة سنتات لكل ميل بعد الحد المسموح، وتوفر الشركة أضًا تطبيقًا يوفر نصائح مخصصة للقيادة، ويمكنه أيضًا توجيه السائقين الى أماكن الركن.

وفى نشاط تأمينات الحياة فقد طورت شركة Sureify منصة تتيح لشركات التأمين الاكتتاب في تأمينات الحياة بناءً على البيانات الخاصة بنمط حياة العملاء التي تحصل عليها شركات التأمين من الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالعملاء، وهناك أيضا الأجهزة القابلة للارتداء وهى الأجهزة الذكية التي يمكن ارتداءها وتتطور بسرعة من الناحية التقنية، وهي عبارة عن أدوات تقنية حاسوبية يمكن ارتداءها كملابس أو كماليات، مثل الساعات والنظارات والملابس، حيث يمكن لهذه الأجهزة أن تقدّم معلومات فورية تتناسب وسياقات محدّدة، من خلال تسجيل البيانات وتحليلها وتوصيلها، تعمل هذه الأجهزة على مراقبة صحة الأفراد وتحليلها وفق مؤشرات عدة مثل معدل نبضات القلب وضغط الدم وغيرها.

وكشف الاتحاد عن أهمية تكنولوجيا التأمين فى تحسين تجارب العملاء مع شركات التأمين وذلك من خلال عمل ربط بين شركات التأمين والوسطاء و العملاء حتى يتسنى للوسطاء وشركات التأمين والعملاء تبادل البيانات بطريقة أكثر تطورا وفعالية.

وذلك بجانب زيادة القدرات الاستعابية الحالية حيث أن صناعة التأمين منذ بدايتها اشتملت على الوسطاء ومقدمي الخدمات وإعادة التأمين. وفي بعض الأحيان زادت القدرة الاستيعابية للشركات بسبب حصتها في السوق، على الجانب الاخر زادت القدرة الاستعابية لبعض الشركات بسبب تكوينها لشراكات ساعدتها على ذلك(peer to peer.

ويستفيد قطاع التأمين من البيانات والتحليلات الحالية لتكوين نظرة شاملة عن المخاطر حيث تعتمد شركات التأمين على بيانات المخاطر التي لديها نتاج عملها على مدار السنوات في التعامل مع العملاء الجدد المحتملين، ولكن حاليا مع وجود التكنولوجيا والتطورات الدائمة اصبح بالإمكان الحصول على البيانات و التحليلات من مصادر خارجية مختلفة و في وقت اسرع مما اتاح الفرص لدخول شركات جديدة للسوق.

كما يمد انترنت الأشياء IoT شركات التأمين ببيانات مفصلة عن العملاء لمساعدتهم على تطوير وتقديم التغطيات المناسبة في الوقت المناسب وبالسعر المناسب،على سبيل المثال، يمكن أن يستند التأمين المخصص لسائقي السيارات إلى البيانات المرسلة إلى شركات التأمين من سياراتهم، حيث انه يمكّن سائقى السيارات الأكثر التزاما بقوانين المرور وذي السجلات الخالية من المخالفات من الحصول على التأمين بسعر مخفض ويعطى شركات التأمين نظرة عن المخاطر المتعلقة بهؤلاء العملاء.

أهمية تلك التطبيقات فى نشاط التأمين

وتشمل تلك التطبيقات فى استخدام التحليلات المتطورة (advanced analytics) من خلال تطبيق نماذج تنبئية، بما في ذلك التعلم الآلي Machine learning، والذي يعمل على تحسين الأداء من خلال تسهيل التسعير والاكتتاب وتسوية المطالبات والكشف عن الاحتيال بطريقة أكثر احترافية ومعدل خطأ اقل.

ويتم أيضا استخدام أساليب جديدة لتأمين المخاطر والتنبؤ بالخسارة ويمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة مخصصة للعملاء، حيث انه يسهل عملية تقديم المنتجات الأكثر ملائمة للعملاء بشكل أسرع بكثير من الانسان، جعل العمليات التأمينية أتوماتيكية للحد من المخاطر من خلال تطبيق نظام التشغيل الآلي لجمع البيانات وتكوين التحليلات مما يسهل على شركات التأمين عملها ويقلل التكاليف.

وتواجه تكنولوجيا التأمين العديد من التحديات مثل عدم توافر بيانات العملاء وذلك في مرحلة تصميم منتجات التأمين وبيعها، يتم استخدام البيانات لتتمكن من تصميم المنتجات التأمينية و لاستهداف السوق بشكل فعال فعلى سبيل المثال بجنوب افريقيا تستخدم بعض الشركات المكالمات الهاتفية والتحويلات النقدية من خلال الهاتف لتحديد بيانات العملاء وسلوكياتهم وتصرفاتهم فمثلا مشتريات العملاء عبر الانترنت توضح أكثر المخاطر الخاصة بالعملاء والتي يمكن استخدامها كعامل في التسعير.

تحديات تواجه تلك التكنولوجيا فى مصر

ومن تلك التحديات أيضا عدم القدرة على الوصول للعملاء و بياناتهم بسهولة وان الوصول إلى قاعده بيانات العملاء الجدد يحتاج الى تطوير طريقة الحصول على المعلومات من قبل شركات التامين، شراكات التأمين التي تستخدم التأمين التكنولوجى مع شركات المحمول وبعض قنوات نقل البيانات التكنولوجية هي الأكثر نجاحا في التغلب علي حاجز الوصول لبيانات العملاء الجدد.

ومن بين هذه التحديات الدعم عن بُعد للعملاء غير ذي الخبرة في الخدمات المالية الرسمية فيعد الوصول عن بُعد للعملاء أمرًا حيويًا في توفير المعلومات وكذلك استخدام هذه المعلومات في اتخاذ القرارات، ويتم تقديم المشورة التفاعلية من خلال البشر على الطرف الآخر من المحادثات الالكترونية ونصائح الروبوت في شراكة واحدة مدعومة بالتكنولوجيا، و بعض الشركات تمكّن العملاء من الحصول على التأمين لفترة محدودة من الوقت دون أي تكلفة لتجربة التأمين لأول مرة.