قال رئيس تويتر التنفيذي باراج أجراوال للموظفين أمس الاثنين إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها، بحسب وكالة رويترز.

كان أجراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى شركة تويتر وصلت إليه رويترز.

ماسك سيشارك موظفي الشركة في جلسة أسئلة وأجوبة

وقالت تويتر للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي الشركة في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أجراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.

غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.

ترامب لن يعود لمنصة تويتر حتى بعد شراء ماسك لها

فى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الاثنين إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها.

وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز أنه سيُفعل حسابا رسميا له على منصة تروث سوشيال الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

ترامب : لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث

وقال ترامب “لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث”.

وأضاف “آمل أن يشتري إيلون موقع تويتر لأنه سيجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث”.

ووافق مجلس إدارة تويتر على عرض الاستحواذ المقدم من الملياردير إيلون ماسك لشراء شركة التواصل الاجتماعي وجعلها خاصة، حسبما أعلنت الشركة أمس الاثنين.

ماسك : حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية

قال ماسك في بيان “حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية، أريد أيضًا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين الأدوات بميزات جديدة، وهزيمة الروبوتات العشوائية ، يتمتع تويتر بإمكانيات هائلة وأتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين”.

وأعلنت شركة تويتر أنها دخلت في اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قبل إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد نقدًا في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار، وعند الانتهاء من المعاملة، سيصبح تويتر شركة خاصة.

المساهمون في تويتر سيحصلون على 54.20 دولارًا نقدًا لكل سهم من الأسهم العادية

بموجب شروط الصفقة، سيحصل المساهمون في تويتر على 54.20 دولارًا نقدًا لكل سهم من الأسهم العادية التي يمتلكونها عند إغلاق الصفقة، ويمثل سعر الشراء زيادة بنسبة 38% على سعر إغلاق سهم تويتر في 1 أبريل 2022، والذي كان آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك عن حصته البالغة 9% في تويتر.

قال بريت تايلور، رئيس مجلس الإدارة في تويتر: “أجرى مجلس إدارة تويتر عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح ماسك مع التركيز على القيمة والتمويل، ستوفر الصفقة المقترحة علاوة نقدية كبيرة، ونعتقد أنها أفضل مسار للمضي قدمًا لمساهمي تويتر”.

من المتوقع أن تُتم الصفقة، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارة تويتر، في عام 2022، رهنًا بموافقة المساهمين في تويتر واستلام الموافقات التنظيمية المعمول بها، واستيفاء جميع الشروط الأخرى.