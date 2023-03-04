بعد اللحوم والفراخ.. طرح لوبيا وفلفل أسود برازيلي في السوق المحلية

تستهدف عدد من أصحاب محال العطارة طرح لوبيا و فلفل اسود برازيلي في السوق المحلية خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك بعد اتجاه عدد من تجار اللحوم والدواجن طرح لحوم وفراخ برازيلي في المحال نتيجة ارتفاع أسعار مثيلاتها المحلية.

وذلك بعد أن أصبحت المنتجات البرازيلية فاتحه لشهية العديد من تجار السلع الغذائية في السوق المصرية، خاصة بعد نجاح طرح الفراخ البرازيلي بعدة أنواع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها.

اسعار الفراخ البرازيلي في منافذ التموين

حيث يبلغ سعر الفراخ البرازيلي وزن كيلو واحد 65 جنيهًا، ووزن 1100 جرام سعر 71.5 جنيه، ووزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها، ووزن 1300 جرامًا بسعر 84.5 جنيه.

ويتم طرح الفراخ البرازيلي في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين ومعارض أهلا رمضان.

اللحوم البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية

كما أنه سبقها طرح اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 120 جنيهًا في منافذ وزارة التموين المختلفة مثل المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، حين انها تتجاوز الـ190 جنيهًا في محال الجزارة.

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية إلتقي الخميس الماضي، ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية نيوديلهي.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أشارا خلال اللقاء إلى أهمية استمرار التعاون في مجال التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة بين مصر والميركوسور وتطلع الجانبين إلى تنشيط الاتفاق.

وأضاف أبو زيد، الأمر الذي يستوجب تحركاً لزيادة الاستثمار المتبادل والمشروعات المشتركة بما ينقل العلاقات التجارية إلى التعاون والتكامل ويحقق قيمة مضافة للجانبين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 2.5 مليار دولار في عام 2021، وذلك حسب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

كما ان فلافيو روشا وزير الشئون الاستراتيجية بدولة البرازيل أبدي إهتمام بلاده في مايو الماضي، بتعزيز التعاون المشترك مع الدول العربية ورفع معدلات التبادل التجاري بنهاية عام 2022 الي 40 مليار دولار مقارنة بنحو 24 مليار دولار في 2021.