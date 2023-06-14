بعد الفوز على غينيا.. منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم على منتخب غينيا في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا.

وتُعد هذه هي المرة 26 التي يتأهل فيها منتخب مصر في تاريخه إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا.

وتغلب منتخب مصر على منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف واحد؛ حيث افتتح محمود تريزيجيه التسجيل لمنتخب مصر عند الدقيقة 42، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر بذلك رصيده إلى 12 مجموعة انفرد بها الفراعنة بصدارة المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا، فيما تجمد رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط استقر بها المنتخب الغيني في المركز الثاني بالمجموعة.