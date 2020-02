بعد الفوز بـ4 جوائز أوسكار.. “بونج جون” يكرر رقما قياسيا عمره 66 عاما

فاز المخرج الكوري بونج جون هو Bong Joon Ho بأربع جوائز أوسكار في الحفل العالمي الذي أقيم ليلة أمس الأحد، ليكرر بذلك “رقما قياسيا” حققه رجل الأَعمال والمنتج والمخرج الأمريكي والت ديزني قبل 66 عاما.

وبحسب “بيزنس انسايدر” كان ديزني قد فاز عام 1954 في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والعشرين، بأربع جوائز عن 4 أفلام من تأليفه أو إنتاجه.

وفاز ديزني بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن “الصحراء الحية” The Living Desert(من تأليفه) وأفضل فيلم وثائقي قصير عن “ألاسكا الاسكيمو” The Alaskan Eskimo، وأفضل فيلم رسوم متحركة قصير عن ” بوق، صافرة، جرس وازدهار” Toot, Whistle, Plunk and Boom, وأفضل فيلم قصير بصور حقيقية عن “دب البلدة” Bear Country .

وبفيلم واحد من إخراجه وتأليفه هو “الطفيليات” Parasite، فاز بونج بجائزة أفضل سيناريو أصلي (كتبه مع هان جين وون) ثم فاز بجائزة أفضل فيلم روائي عالمي “أجنبي” ثم جائزة أفضل مخرج ثم جائزة أفضل فيلم.

وبرغم أن بونج تمكن من تكرار الرقم القياسي لديزني من حيث عدد مرات الفوز في حقل واحد، إلا أنه يواجه طريقا طويلا لمعادلة الرقم القياسي الثاني المسجل باسم ديزني أيضا من حيث عدد مرات الفوز بالجائزة إجمالا.

وفاز ديزني بـ 22 جائزة أوسكار على مدار تاريخه.

جدير بالذكر أن جائزة أفضل فيلم روائي عالمي تذهب عمليا إلى بلد المنشأ للفيلم (كوريا الجنوبية في هذه الحالية) وليس إلى صانعه أو منتجه، لكن تمثال الجائزة يحفر عليه اسم البلد والمخرج.

ويعد هذا أول فيلم كوري جنوبي وأول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالأوسكار فضلا عن أن بونج نفسه يفوز بجوائزه لأول مرة.

كذلك، يعني فوز بونج بجائزة أفضل مخرج أن 9 من آخر 10 فائزين بالجائزة ولدوا خارج الولايات المتحدة.