بعد الفشل في إيجاد مشتر.. السلطات الأمريكية تتجه إلى تفكيك «سيليكون فالي بنك»

تتجه الجهات التنظيمية في أميركا نحو تفكيك “سيليكون فالي بنك”، بعد الفشل في إيجاد مشترٍ مناسب للبنك ككل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب وكالة بلومبرج.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر ليس علنيًا، إن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تسعى الآن لبيع البنك المُنهار على جزأين على الأقل. ولم يرد ممثل عن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على الفور على طلبات التعليق.

تفكيك سيليكون فالي بنك

ذكر الأشخاص أنه من المقرر تلقي العطاءات الخاصة بما يطلق عليه “البنك الجسري” الذي أنشأته المؤسسة الفيدرالية، حتى يوم الجمعة، لتولي الحراسة القضائية على أصول وخصوم “سيليكون فالي بنك”.

بشكل منفصل، ستتلقى الهيئة التنظيمية عطاءات، بحلول يوم الأربعاء، لشراء الوحدة الخاصة لدى البنك، وهي “سيليكون فالي برايفت بنك” (SVB Private Bank)، أو ما تبقى من بنك “بوسطن برايفت” ، الذي أصبح وحدة إدارة الثروة في مجموعة “سيليكون فالي بنك”، وتم الاستحواذ عليه في عام 2021.

قال الأشخاص إن المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع حاولت بيع الوحدتين معًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تقديم موعد العطاءات في البداية يوم الأحد، لكن الهيئة التنظيمية أخبرت المتقدمين مؤخرًا أنها ستنقل الموعد النهائي لتوسيع قاعدة المشترين المحتملين للامتياز ككل أو بعض منه.

لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الأمر، ويمكن أن يتغير الجدول الزمني أو هيكل عملية البيع.

انهار مصرف “سيليكون فالي بنك”، وأصبح تحت حراسة المؤسسة الفيدرالي لتأمين الودائع في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن ازداد قلق قاعدة عملائه الراسخة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وعمليات سحب الودائع.

أفادت “بلومبرغ” أمس السبت بأن شركة “فيرست سيتيزن بانك شيرز” كانت تُقيّم عرضًا لشراء لبنك.