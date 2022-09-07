بعد العودة من عطلة عيد العمال ..الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الثلاثاء – الذي يعد أول جلسة في الأسبوع بعد العودة من عطلة عيد العمال – وذلك مع استمرار تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا.
كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضي عن صدور تقرير الوظائف الشهري حيث سجل زيادة أفضل من المتوقع في أعداد الوظائف خلال أغسطس.
أداء الأسهم الأمريكية الثلاثاء
ويرى مراقبون أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضية أثار عدم يقين بشأن الخطوات القادمة للاحتياطي الفيدرالي.
على الجانب الآخر من الاطلسي، يستعد البنك المركزي الأوروبي لعقد اجتماعه الدوري يوم الخميس القادم لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة وسط توقعات برفعها لاحتواء التضخم.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 56.9 نقطة خلال أغسط بينما توقع المحللون انخفاضه إلى 55.4 نقطة من 56.7 نقطة في يوليو.
وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 173 نقطة) إلى 31145 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 31463 نقطة وأقل مستوى عند 31048 نقطة.
وتراجع “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3908 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 3942 نقطة وأقل مستوى عند 3886 نقطة.
وانخفض “ناسداك” بنسبة 0.7% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 11545 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 11679 نقطة وأقل مستوى عند 11471 نقطة.