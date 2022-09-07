بعد العودة من عطلة عيد العمال ..الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الثلاثاء – الذي يعد أول ‏جلسة في الأسبوع بعد العودة من عطلة عيد العمال – وذلك مع استمرار تقييم ‏المستثمرين للبيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا.‏

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضي عن صدور تقرير الوظائف ‏الشهري حيث سجل زيادة أفضل من المتوقع في أعداد الوظائف خلال ‏أغسطس.‏

أداء الأسهم الأمريكية الثلاثاء

ويرى مراقبون أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضية أثار عدم يقين ‏بشأن الخطوات القادمة للاحتياطي الفيدرالي.‏

على الجانب الآخر من الاطلسي، يستعد البنك المركزي الأوروبي لعقد اجتماعه ‏الدوري يوم الخميس القادم لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة وسط توقعات برفعها ‏لاحتواء التضخم.‏

وأظهرت بيانات صادرة اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ‏الولايات المتحدة إلى 56.9 نقطة خلال أغسط بينما توقع المحللون انخفاضه ‏إلى 55.4 نقطة من 56.7 نقطة في يوليو.‏

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي ‏بنسبة 0.5% (ما يعادل 173 ‏نقطة) إلى 31145 نقطة، وبلغ أعلى مستوى ‏عند 31463 نقطة وأقل مستوى عند ‏‏31048 نقطة.‏

وتراجع “إس أند بي ‏‏500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 16 نقطة) ‏إلى ‏‏3908 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 3942 نقطة وأقل مستوى عند 3886 ‏نقطة.‏

وانخفض “ناسداك” بنسبة 0.7% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 11545 نقطة، وبلغ ‏أعلى مستوى عند 11679 نقطة وأقل مستوى ‏عند 11471 نقطة.‏