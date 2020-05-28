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بعد العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بمكة.. السعودية تصدر بيانا بشأن العمرة

يبدأ اليوم الخميس تنفيذ تخفيف الإجراءات المفروضة في البلاد،
المال - خاص 12:05 م, الخميس, 28 مايو 20 12:05 م, الخميس, 28 مايو 20

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جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية الخميس تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب سبوتنيك الروسية.

وقالت الوزارة إنه “بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية”، بحسب حساب الوزارة الرسمي على “تويتر”.

​وأضافت الوزارة، أنه “ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة”.

وجاء تأكيد الوزارة بعد إجراءات تخفيف القيود والإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ اليوم الخميس تنفيذ تخفيف الإجراءات المفروضة في البلاد، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين التجوال في جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيا.


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بقلم المال - خاص

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