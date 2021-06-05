بعد العثور عليها بالأمس .. «الأثار» تعلن وصول اللوحة الحجرية إلى متحف الإسماعيلية

عثر عليها أحد المواطنين أثناء قيامه بتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة

أعلن الدكتور مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، وصول اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس إلى متحف الأثار بالإسماعيلية، موضحا أن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالاسماعيلية والذي قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي يبلغ 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم.

وأوضح أنها مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطرا من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.