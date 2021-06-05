لايف

بعد العثور عليها بالأمس .. «الأثار» تعلن وصول اللوحة الحجرية إلى متحف الإسماعيلية

عثر عليها أحد المواطنين أثناء قيامه بتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة
عصام عميرة 7:48 م, السبت, 5 يونيو 21 7:48 م, السبت, 5 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الدكتور مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، وصول اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس إلى متحف الأثار بالإسماعيلية، موضحا أن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالاسماعيلية والذي قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة يشارك فى احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي يبلغ 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم.

وأوضح أنها مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطرا من الكتابة الهيروغليفية.

اقرأ أيضا  سحب 4387 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

ضبط سائق أتوبيس سياحي لسيره عكس الاتجاه في الغردقة

أماني عوض 7:54 م, السبت, 5 يونيو 21

وزير التعليم يوضح كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة

جهاد سالم 7:23 م, السبت, 5 يونيو 21

جوجل يلغي الحظر على إعلانات بورصات العملات المشفرة

محمد عبد السند 6:10 م, السبت, 5 يونيو 21

الداخلية: كشف غموض 261 جريمة وتنفيذ 325 حكم إعدام ومؤبد خلال مايو

أماني عوض 5:48 م, السبت, 5 يونيو 21

الأرصاد الجوية تعلن درجات حرارة الغد والعظمى تتجاوز 40 فى أسوان

عصام عميرة 5:46 م, السبت, 5 يونيو 21

تعرف على جدول الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة

جهاد سالم 5:08 م, السبت, 5 يونيو 21