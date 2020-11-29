بعد العبث بسيارة وإصابة 5 أشخاص.. ضبط طفل «ميكروباص المحلة» ووالده

اندفع بالسيارة تجاه محل تجاري بمدينة المحلة الكبرى ما أدى لصدم مجموعة من الأشخاص المتواجدين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطفل صاحب واقعة “ميكروباص المحلة”، ووالده، وذلك بعد تسببه في إصابة عدد من الأشخاص إثر اندفاع سيارة ميكروباص قيادته داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الغربية.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي أجهزة الأمن بالغربية، بلاغًا عن إصابة عدد من الأشخاص إثر عبث أحد الأطفال بسيارة ميكروباص ملكية والده، أثناء توقفها بأحد المواقف بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.

وتسبب تشغيلها فجأة وإندفاعها نحو المتواجدين أمام أحد المحال التجارية وإصابة 5 أشخاص من المتواجدين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطفل المُشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة للتحقيق.