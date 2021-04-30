بعد السماح بالسكن المشترك.. الإمارات تلغي قرار معاقبة النساء في حالة الحمل دون زواج

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، إلغاءها قرار معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.

وكشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، اليوم الجمعة، عن القرار الجديد الذي سنّته الإمارات العربية المتحدة المتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي

وجاء هذا الإجراء من الإمارات في سن قوانين جديدة للبلاد في خطوة منها نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات، خاصة أنها في نوفمبر الماضي، قامت بإلغاء تجريم الكحوليات والانتحار، بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.

فقد أثارت التعديلات الجديدة التي أدخلتها الإمارات على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، جدلًا واسعًا حول أهميتها بالنسبة للدولة.

ووفقا لما جاء في صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، ففي السابق، كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن، ويجبرن على مغادرة البلاد خاصة أولاء اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.

وأصدرت الإمارات بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، في أنه يسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للاطفال المولودين لابوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.