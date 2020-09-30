اقتصاد وأسواق

بعد السماح بالتصدير .. أسعار الكتكوت تسجل 10.5 جنيه

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت عن اتصالات مع عدد من الأسواق الخارجية لإعادة فتح الباب أمام تصدير الدواجن ومنتجاتها عقب توقف استمر لمدة 14 عاما، منذ مرض أنفلونزا الطيور
دعاء حسني 7:27 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 7:27 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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أسعار الكتاكيت استقرت بين 8.5 جنيها كحد أدنى، و10.5 جنيه كحد أقصى، وذلك اليوم الأربعاء، وذلك كسعر تداول بين شركات الدواجن.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت عن اتصالات مع عدد من الأسواق الخارجية لإعادة فتح الباب أمام تصدير الدواجن ومنتجاتها عقب توقف استمر لمدة 14 عاما، منذ مرض أنفلونزا الطيور.

ويرجح، أن يتم تصدير أولى شحنات من الدواجن المجمدة والكتاكيت لعدد من أسواق الدول العربية والإفريقية، بينهم غانا والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري.

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سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد واصل الارتفاعات منذ ديسمبر من العام الماضي حتي الان، حيث ارتفع من أقل من جنيه ديسمبر الماضي إلى 9 جنيهات كمتوسط سعري خلال أكتوبر الجاري.

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال” أن سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم سعره بين 9 و10 جنيهات للكتكوت.

شعبة الثروة الداجنة: هناك طلب على استيراد الكتاكيت من الإمارات

ولفت السيد إلى أن الطلب الأكثر علي استيراد الكتاكيت والبيض المخصب بشكل أكبر في دولة الإمارات.

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وكان عبد العزيز السيد، قد كشف لـ”المال”، عن اعتزام عدد من الشركات المصرية المنتجة للدواجن تصدير شحنات من الدواجن المجمدة لاسواق بالدول العربية أكتوبر الجاري.

وتشكل الكتاكيت قرابة ثمن تكلفة الدجاجة، ويبلغ متوسط سعر الدواجن قرابة 18جنيه للكيلو في المزرعة، وبين 22 الي 23 جنيه للكيلو للمستهلك.

وأكد نبيل درويش، رءيس أتحاد منتجي الدواجن لـ”المال”، أن أسعار الكتاكيت بين 9 و10 جنيهات للكتكوت.

وأشار إلى أن سعر الطبيعي للكتكوت مفترض أن يتراوح بين 5 الي 6 جنيهات.

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وتبلغ استثمارات قطاع الدواجن قرابة 90 مليار جنيه في السوق المصري.

وصرح درويش بتصدير عدد من شركات الدواجن لشحنات الي الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجاري ، عقب تتوقف استمر لمدة 14 عام عن التصدير.

ووضح أن مباحثات واتصالات بين ممثلي الزراعة في مصر والإمارات واتفقوا علي التصدير للسوق الإماراتي قريباً عقب زيارة مرتقبة لمزارع الدواجن المصرية.

وقدرت صادرات مص من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير في 2006 بحوالي 6.8 مليون دولار.

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بقلم دعاء حسني

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