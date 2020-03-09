سيـــاســة

بعد السعودية والإمارات.. قطر تعلق الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب «كورونا»

قرار قطر جاء للحد من انتشار كورونا، بعد أن اتخذت عدة دول نفس الإجراء مثل السعودية والإمارات والكويت
أحمد صبري 12:28 م, الأثنين, 9 مارس 20 12:28 م, الأثنين, 9 مارس 20

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أعلنت دولة قطر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في إطار الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح أكثر من 100 دولة في العالم وأودى بحياة  أكثر من 3500 شخص معظم في الصين.

وبحسب ما نقلته قناة العربية فإن قرار قطر جاء للحد من انتشار كورونا، بعد أن اتخذت عدة دول نفس الإجراء مثل السعودية والإمارات والكويت حيث تم وقف المدارس والتجمعات وكذا صلوات الجمعة في إيران.

وفرضت السلطات السعودية تعليقا مؤقتا، على سفر المواطنين والمقيمين فيها من وإلى تسع دول، وذلك بهدف السيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع دخوله إلى البلاد وانتشاره هي: الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين.

كما قررت السلطات الفرنسية، الأحد، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .

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بقلم أحمد صبري

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