بعد الزيادات الرسمية الأخيرة.. انتهاء «الأوفر برايس» على سيارات «شيفروليه كابتيفا»

لتباع للمستهلك بالسعر الرسمي بقيمة تتراوح بين 335 و400 ألف جنيه

في رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، شهد انتهاء «الأوفر برايس» على طرازات «شيفروليه كابتيفا» لتباع للمستهلك بالسعر الرسمي لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفورى للمستهلكين ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

من جهته، أرجع أحد موزعي سيارات شيفروليه، انتهاء “الأوفر برايس” على طرازات «كابتيفا» إلى توافر كميات منها داخل السوق التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلي خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن أسعار سيارات “كابتيفا” لا تتحمل حاليًا أي زيادات سعرية إضافية سواء من جانب الموزعين أو التجار؛ خاصة بعد ارتفاع أسعارها بشكل رسمي من جانب وكليها المحلي.

كانت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل الحصري للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” فى مصر، أقرت – يوم الأحد الماضى – زيادات رسمية في أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار فئات «شيفروليه كابتيفا» المطروحة في مصر: الفئة السعر LS 335 LT 360 H/L Premmiere 5 Seats 380 T/L Premmiere 7 Seats 400 القيمة بالألف جنيه

وينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، لينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.