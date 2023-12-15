بعد الزيادات الأخيرة.. قائمة أسعار سيارات النصف نقل خلال ديسمبر

تتبعت “المال” حركة أسعار سيارات النصف نقل «البيك أب» المطروحة في السوق المحلية، بعد الزيادات السعرية الأخيرة التى أقرتها شركات السيارات خلال ديسمبر الحالى.

أسعار شيفروليه الدبابة 2024

حددت شركة «المنصور للسيارات» وكيل «شيفروليه» في مصر، أسعار سيارات شيفروليه الدبابة «البيك أب» الفئة الأولى بقيمة بلغت 712.5 ألف جنيه، وسعرت فئة «صندوق» بنحو 714.5 ألف، وفئة «مكييف» بـ774 ألف.

وحددت أسعار شيفروليه الدبابة الفئة الأعلى «تكييف + الإكسسورات» بنحو 789 ألف جنيه.

أسعار جي إم سي نصف نقل

أعلنت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلي لـ«فوتون»، و«jmc»، عن الأسعار الجديدة لسيارات جي إم سي نصف نقل «البيك أب» المطروحة في السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى.

وقدرت أسعار سيارات جي إم سي نصف نقل الفئة الأولى «شاسيه بدون تكييف» بقيمة بلغت 597.9 ألف جنيه.

وسعرت طرازات JMC الفئة الثانية «صندوق بدون تكييف» بنحو 607.9 ألف جنيه.

وبلغت أسعار سيارات JMC الفئة الثالثة «شاسية – مكييف» بنحو 632.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الرابعة «صندوق بتكييف» بـ642.9 ألف.

أسعار جريت وول وينجل 5

أبقت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، وكيل «جريت وول – هافال» في مصر، على أسعار سيارات نصف نقل جريت وول وينجل 5 الفئة الأولى عند مستوى 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 400 ألف.

أسعار تويوتا هايلكس

استقرت أسعار سيارات تويوتا هايلكس عند مستوى 925 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «تويوتا مصر».