بعد الزيادات الأخيرة.. تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2021

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، أسعار سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 174.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 194.9 ألف، والفئة الثالثة «H/L» بـ207.9 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال مارس الحالى.

يُذكر أن مجموعة «جي بي غبور أوتو» أعلنت، مطلع الشهر الحالى، زيادات سعرية على طرازات «أريزو 5» بقيمة بلغت 1000 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وينتمي طراز «شيري أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4572 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1482 مم سعة الشنطة الخلفية 340 لترًا

شيري اريزو 5

شيري أريزو 5 موديل 2021

زُودت سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2021 الفئة الأولى «مانيوال» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها”.

ودعمت طرازات “أريزو 5 2021” الفئة الثانية «Baseline» بكل المواصفات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى بعض التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها بجانب ناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك.

ودُعمت طرازات «أريزو 5» الفئة الثالثة «H/L» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها “فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها”.