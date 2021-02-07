بعد الزيادات الأخيرة .. تفاصيل أسعار ومواصفات سيارت «إم جي HS» موديل 2021

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” في مصر، أسعار سيارات «إم جي HS» موديل 2021 الفئة الأولى «Luxury» بقيمة بلغت 404.9 ألف جنيه، وسعرت «LFC Edition» بقيمة 409.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال فبراير الحالى.

وينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقال حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول 4574 مم العرض 1876 مم الارتفاع 1685 مم سعة الشنطة الخلفية 463 لتر

MG HS 2021

دعمت طرازات «إم جي HS» موديل 2021- الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب، ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية”.

وزودت بمجموعة من أنظمة الفرامل المتعددة هي (ABS + EBD + CBC + TCS + VDC+ HAZ – HHC BDW + ARP + HDC).

وتحتوى سيارات «إم جي HS» موديل 2021 على العديد من التجهيزات والكماليات، ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ليد أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية ومع إمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكيًّا، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات شكمان مزوجة”.

ودعمت بعض التجهيزات الأخرى، ومن أبرزها “مكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، خاصية الدخول الذكي، وزر نظام القيادة الرياضية بعجلة القيادة، وسخانات فى المقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 10.1 بوصة، وشاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة، وخاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها”.

وتقدم سيارات «MG HS» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها “فرش رياضي داخلي أحمر اللون، وشعار نادي ليفربول”.