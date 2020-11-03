بعد الزيادات الأخيرة.. تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات كيا سبورتاج 2021

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل الحصري للعلامة التجارية “كيا” في مصر، أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2021 الفئة الأولى «LX»، بقيمة 399.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «LX CAM» بنحو 409.9 ألف جنيه خلال نوفمبر الحالى.

وحددت أسعار سيارات كيا سبورتاج الفئة الثالثة «LX FO» بنحو 444.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «+LX/ FO» بـ454.9 ألف، والفئة الرابعة «+H/L» بـ489.9 ألف، وتقدم الفئة الخامسة «+T/L» بـ529.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «كيا سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقا للإحصائيات المعلنة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4480 مم العرض 1855 مم الارتفاع 1635 مم سعة الشنطة الخلفية 466 لتر

كيا سبورتاج 2021

دعمت طرازات كيا سبورتاج موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل “EBD”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج فاميه، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وقضبان سقف رياضية.

وزودت ببعض الكماليات ومنها “مكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، ومساند يد أماية وخلفية، واحتوت على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وبلوتوث، وراديو) مع خاصية التحكم فى الوسائل من خلال عجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها”.

تقدم طرازات كيا سبورتاج الفئة الثانية «LX F/O» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة، ومصابيح تعمل بإضاءة “LED”، وشاشة وسائط 8 بوصة مع وجود كاميرا خلفية، وغيرها”.

زودت طرازات كيا سبورتاج الفئة الثالثة بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها “وسائد هوائية للراكب الأمامي، ومصابيح أمامية led، وجنوط 17 بوصة، وإشارات بالمرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وغيرها”.

تقدم طرازات كيا سبورتاج الفئة الرابعة «HL PLUS» بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى مجموعة من الكماليات الإضافية، ومنها “خاصية التحكم فى الثبات الإلكتروني “ESC”، ونظام مساعدة لصعود المرتفعات “HAC”، وبرنامج التوازن عند المنحدرات “DBC”، وبرنامج تدعيم الفرامل “BAS”، وغيرها”.

وتزيد “كيا سبورتاج” الفئة الخامسة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة ومنها “حساسات مطر، ومرآة ذاتية التعتيم، ومصابيح خلفية LED، وفرش جلد للمقصورة الداخلية، وتحكم كهربائي لوضعية كرسى السائق في 10 اتجاهات، وتحكم كهربائي لوضعية كرسى الراكب الأمامي في 8 اتجاهات، وخاصية التحكم كهربائي في فتح وغلق صندوق الأمتعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك فتحة سقف بانوراما، وطي مرايات جانبية كهربائية، مقابض الأبواب من الكروم، ومكييف هواء ثنائي التبريد، وغيرها.