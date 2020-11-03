سيــارات

بعد الزيادات الأخيرة.. تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات كيا سبورتاج 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 399.9 ألف جنيه
المال - خاص 12:46 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 12:46 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل الحصري للعلامة التجارية “كيا” في مصر، أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2021 الفئة الأولى «LX»، بقيمة 399.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «LX CAM» بنحو 409.9 ألف جنيه خلال نوفمبر الحالى.

وحددت أسعار سيارات كيا سبورتاج الفئة الثالثة «LX FO» بنحو 444.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «+LX/ FO» بـ454.9 ألف، والفئة الرابعة «+H/L» بـ489.9 ألف، وتقدم الفئة الخامسة «+T/L» بـ529.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «كيا سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

اقرأ أيضا  هبوط أرباح هيونداي موتور 69% خلال 9 شهور

ووفقا للإحصائيات المعلنة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4480 مم
العرض1855 مم
الارتفاع1635 مم
سعة الشنطة الخلفية466 لتر
كيا سبورتاج 2021

كيا سبورتاج 2021

دعمت طرازات كيا سبورتاج موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكتروني للفرامل “EBD”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج فاميه، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وقضبان سقف رياضية.

اقرأ أيضا  أسعار السيارات المستعملة.. «بروتون جين 2» تبدأ من 120 ألف جنيه

وزودت ببعض الكماليات ومنها “مكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، ومساند يد أماية وخلفية، واحتوت على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وبلوتوث، وراديو) مع خاصية التحكم فى الوسائل من خلال عجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها”.

تقدم طرازات كيا سبورتاج الفئة الثانية «LX F/O» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة، ومصابيح تعمل بإضاءة “LED”، وشاشة وسائط 8 بوصة مع وجود كاميرا خلفية، وغيرها”.

كيا سبورتاج

زودت طرازات كيا سبورتاج الفئة الثالثة بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها “وسائد هوائية للراكب الأمامي، ومصابيح أمامية led، وجنوط 17 بوصة، وإشارات بالمرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وغيرها”.

اقرأ أيضا  تصل لـ25 ألف جنيه.. قائمة أسعار «الأوفر برايس» في سوق السيارات (فيديو)

تقدم طرازات كيا سبورتاج الفئة الرابعة «HL PLUS» بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى مجموعة من الكماليات الإضافية، ومنها “خاصية التحكم فى الثبات الإلكتروني “ESC”، ونظام مساعدة لصعود المرتفعات “HAC”، وبرنامج التوازن عند المنحدرات “DBC”، وبرنامج تدعيم الفرامل “BAS”، وغيرها”.

وتزيد “كيا سبورتاج” الفئة الخامسة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة ومنها “حساسات مطر، ومرآة ذاتية التعتيم، ومصابيح خلفية LED، وفرش جلد للمقصورة الداخلية، وتحكم كهربائي لوضعية كرسى السائق في 10 اتجاهات، وتحكم كهربائي لوضعية كرسى الراكب الأمامي في 8 اتجاهات، وخاصية التحكم كهربائي في فتح وغلق صندوق الأمتعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك فتحة سقف بانوراما، وطي مرايات جانبية كهربائية، مقابض الأبواب من الكروم، ومكييف هواء ثنائي التبريد، وغيرها.

كيا سبورتاج 2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

نمو صادرات كيا موتورز 7% خلال أكتوبر بفعل ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية

أحمد فراج 1:08 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

أسعار السيارات المستعملة.. «رينو كابتشر» تبدأ من 195 ألف جنيه

المال - خاص 11:56 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

22 دولة تستورد 266 مركبة من مصر خلال 8 شهور

أحمد عوض 6:02 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

المحللون فى وول ستريت يتوقعون انتعاش سوق السيارات بقية العام

خالد بدر الدين 5:56 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

«شيفروليه» تستحوذ على 50% من واردات العلامات الأمريكية فى مصر

أحمد شوقي 5:51 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

كيان إيجيبت تطلق سكودا أوكتافيا الجديدة كليًا الخميس المقبل (صور)

شريف عيسى 7:35 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20