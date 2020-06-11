بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار سيارات ام جي 6

سعرت فئة «Luxury» بنحو 304 ألفًا و990 جنيهًا

رفعت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وام جي”- اليوم-، أسعار سيارات «ام جي 6» الفئة الأعلى «Luxury» بقيمة 5000 جنيه، لتصل إلى 304 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 299 ألفًا و990 جنيهًا سابقًا.

قفزت أسعار طرازات «إم جي 6» فئة «Luxury – Red Interior» إلى 309 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 304 آلاف و990 جنيهًا.

في المقابل، استقرت “المنصور للسيارات” على أسعار طرازات «إم جي 6» الفئة الأولى «STD» عند مستوى 274 ألفًا و990 جنيهًا.

وأبقت على أسعار سيارات «MG 6» الفئة الثانية «Comfort» عند 289 ألفًا و990 جنيهًا.

يذكر أن شركة “المنصور للسيارات” كانت أعلنت فى يونيو الماضي عن تخفيض أسعار سيارات «ام جي 6» بقيمة تتراوح بين 5 و25 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.

وينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.