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بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار سيارات «هيونداي أكسنت HCI» خلال أكتوبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 262 إلى 302 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 11:25 م, السبت, 2 أكتوبر 21 11:25 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «هيونداي أكسنت HCI» بقيمة بلغت 200 جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية، خلال أكتوبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «أكسنت HCI» الفئة الأولى «SMART» إلى 262 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SMART SAFETY» بنحو 282 ألفًا.

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وصعدت أسعار سيارات «أكسنت HCI» الفئة الثالثة «SMART FUN» إلى 282 ألف جنيه، والفئة الرابعة «SMART PLUS» بنحو 302 ألف جنيه فى السوق المحلية.

ينتمي طراز «أكسنت HCI» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100كم / ساعة، في غضون 11.1 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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