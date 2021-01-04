بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار سيارات «سكودا كاروك» في مصر

أعلنت شركة “كيان إيجيبت“، الوكيل الحصري للعلامة التجارية “سكودا” فى مصر، القائمة السعرية الجديدة للعلامة التشيكية التى تضمنت زيادات فى أسعار سيارات «سكودا كاروك» الفئة الأولى «Ambition» بقيمة 5000 جنيه، لتصل إلى 515 ألف جنيه، بدلًا من 510 آلاف سابقًا.

فى المقابل، أبقت «كيان إيجيبت» على أسعار سيارات «سكودا كاروك» الفئة الثانية «Style» عند مستوى 585 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة «sport line» بسعر 595 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «سكودا كاروك» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 8.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.