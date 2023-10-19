بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار السيارات نصف نقل «البيك أب» خلال أكتوبر

رصدت “المال” التغيرات التى شهدتها أسعار السيارات نصف نقل «البيك أب» المطروحة في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركات السيارات خلال أكتوبر الحالى.

أسعار شيفروليه الدبابة 2024

أبقت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«شيفروليه» على أسعار طرازات شيفروليه الدبابة «البيك أب» فئة «صندوق» عند مستوى 622 ألف جنيه، وسعرت فئة «صندوق + الإكسسوارات» بنحو 630.8 ألف، وفئة «مكييف» بـ673.5 ألف.

وحددت أسعار شيفروليه الدبابة الفئة الأعلى «تكييف + الإكسسورات» بنحو 682.3 ألف جنيه.

أسعار جي إم سي نصف نقل

أعلنت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلي لـ«فوتون، و jmc»، زيادة أسعار سيارات jmc نصف نقل «البيك أب»، بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وارتفعت أسعار سيارات JMC نصف نقل الفئة الأولى “شاسيه بدون تكييف” إلى 474.9 ألف جنيه، بدلًا من 454.9 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار طرازات جي إم سي الفئة الثانية “صندوق بدون تكييف” إلى 484.9 ألف جنيه، مقابل 464.9 ألف.

وصعد سعر سيارات جي إم سي الفئة الثالثة “صندوق بتكييف” إلى 519.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 499.9 ألف.

أسعار جريت وول وينجل 5

استقرت أسعار سيارات جريت وول وينجل 5 نصف نقل «البيك أب»، والتى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«جريت وول».

وقدرت أسعار سيارات «جريت وول وينجل 5» الفئة الأولى بنحو 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 400 ألف جنيه.

أسعار تويوتا هايلكس

حددت أسعار سيارات تويوتا هايلكس بنحو 925 ألف جنيه خلال أكتوبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «تويوتا مصر».