بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أحدث أسعار سيارات إم جي 5

أخطرت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – عبر البريد الإلكتروني- زيادة أسعار سيارات “إم جي 5” بقيمة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ووفقًا لأسعار «MG»، قدرت طرازات “إم جي 5” الفئة الأولى “STD” بنحو 214 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار سيارات “إم جي 5” الفئة الثانية “Com” إلى 235 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 234 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات “ام جي 5” الفئة الثالثة “DEL” إلى 251 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 249 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «إم جي 5» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات “TPMS”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية مع اضاءة LED، ومرايا جانبية كهربائية، ومثبت سرعة”.

وزودت بنظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، وفرامل كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، وشاشة وسائط داخلية 10 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيك، وغيرها.