سيــارات

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أحدث أسعار سيارات «إم جي 6» في مصر

تقدم الفئة الأولى بسعر 287.9 ألف جنيه
المال - خاص 6:52 م, الخميس, 1 أبريل 21 6:52 م, الخميس, 1 أبريل 21

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شهدت أسعار سيارات «إم جي 6» ارتفاعا بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أبريل الحالي، وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “إم جي” في مصر.

وطبقا للقائمة السعرية الصادرة عن “MG”، قفزت أسعار سيارات “إم جي 6” الفئة الأولى «STD» إلي 287.9 ألف جنيه، مقابل 284.9 ألف.

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وارتفعت أسعار سيارات “أم جى 6” الفئة الثانية «Comfort» إلي 302.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 299.9 ألف.

وصعدت أسعار طرازات “MG 6” الفئة الثالثة «Luxury – Black» إلي 317.9 ألف جنيه، بدلا من 314.9 ألف.

وتقدم سيارات “MG 6” الفئة الرابعة «Luxury – Red» بسعر إلي 322.9 ألف جنيه، مقابل 319.9 ألف.

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وينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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