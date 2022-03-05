سيــارات

بعد الزيادات الأخيرة .. أسعار ومواصفات «هافال جولايون» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 325 ألف جنيه
أحمد عوض 10:34 م, السبت, 5 مارس 22 10:34 م, السبت, 5 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال، وجيلي» في مصر، أسعار سيارات «هافال جولايون» موديل 2022 الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 325 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Deluxe» بنحو 353 ألفًا، والفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ378 ألفًا، والفئة الرابعة بـ404 آلاف جنيه في السوق المحلية.

ينتمي طراز «هافال جولايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

اقرأ أيضا  «صني» على رأس سيارات الركوب «الاقتصادية»

الأبعاد الخارجية

الطول4472 مم
العرض1841 مم
الارتفاع1619 مم
سعة الشنطة الخلفية337 لتر

مواصفات هافال جولايون 2022

تقدم سيارات هافال جوليون – الفئة الأولى – بعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

اقرأ أيضا  «أميك» يكشف عن مبيعات سيارات «جيلي» في مصر خلال يناير

زودت طرازات «هافال جولايون» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، و شاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

هافال جوليان

دعمت سيارات «هافال جولايون» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

اقرأ أيضا  عرض «كاش باك» على سيارات «شيري تيجو 8 وتيجو 7 برو».. تعرف على التفاصيل

تحتوى طرازات «هافال جولايون 2022» على جميع التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى ومن أبرزها “مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – وكشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، و خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها”.

هافال جولايون
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

عرض «كاش باك» على سيارات «شيري تيجو 8 وتيجو 7 برو».. تعرف على التفاصيل

أحمد عوض 5:11 م, السبت, 5 مارس 22

ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا خلال فبراير الماضي

محمد عبد السند 3:47 م, السبت, 5 مارس 22

بسبب نقص الرقائق.. مبيعات السيارات المستوردة تهبط 13% فى كوريا خلال فبراير

أحمد فراج 3:41 م, الجمعة, 4 مارس 22

«دايموند موتورز» تعلن أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» الجديدة.. تعرف على التفاصيل

أحمد عوض 2:18 م, الجمعة, 4 مارس 22

تعرف على أحدث أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» بعد الزيادات الأخيرة

أحمد عوض 2:18 م, الجمعة, 4 مارس 22

تفاصيل جلسة مزاد 15 مارس 2022 للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة (صور)

السيد فؤاد 12:29 ص, الجمعة, 4 مارس 22